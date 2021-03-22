У Львові 6 днів тому зник 33-річний вірменин: поліція оголосила його у розшук
У Львові 17 березня 33-річний Артур Атоян вийшов з дому й не повернувся. Правоохоронці оголосили львів'янина у розшук як безвісти зниклого.
За словами родичів, чоловік раніше ніколи не зникав. До пошуків Артура Атояна долучились волонтери та інші небайдужі містяни.
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Львів'янин зник 6 днів тому
Артур Атоян – етнічний вірменин, який є громадянином України та постійно проживає у Львові. Він 17 березня близько 9:00 вийшов з дому на вулиці Лінкольна й зник безвісти. Зі слів родичів, чоловік пішов з дому, щоб забрати якісь документи.
Про зникнення львів'янина правоохоронців повідомила його сестра. Наразі невідомо, де перебуває Артур Атоян, адже зв'язок з ним відсутній.
Особливі прикмети Артура Атояна:
- зріст 175 сантиметрів;
- карі очі;
- чорне волосся;
- був одягнений у куртку оливкового кольору та штани коричневого кольору.
Артур Атоян зник 17 березня / Фото Пошуково-Рятувальної Волонтерської Асоціації
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