У Львові 17 березня 33-річний Артур Атоян вийшов з дому й не повернувся. Правоохоронці оголосили львів'янина у розшук як безвісти зниклого.

За словами родичів, чоловік раніше ніколи не зникав. До пошуків Артура Атояна долучились волонтери та інші небайдужі містяни.

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Львів'янин зник 6 днів тому

Артур Атоян – етнічний вірменин, який є громадянином України та постійно проживає у Львові. Він 17 березня близько 9:00 вийшов з дому на вулиці Лінкольна й зник безвісти. Зі слів родичів, чоловік пішов з дому, щоб забрати якісь документи.

Про зникнення львів'янина правоохоронців повідомила його сестра. Наразі невідомо, де перебуває Артур Атоян, адже зв'язок з ним відсутній.

Особливі прикмети Артура Атояна:

зріст 175 сантиметрів;

карі очі;

чорне волосся;

був одягнений у куртку оливкового кольору та штани коричневого кольору.

Зверніть увагу! Правоохоронці та волонтери просять усіх, хто має будь-яку інформацію про безвісти зниклого, зателефонувати за номером 0976972608 або 102.



Артур Атоян зник 17 березня / Фото Пошуково-Рятувальної Волонтерської Асоціації