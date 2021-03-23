У Львові адмінкорпус екстреної медичної допомоги можуть перемістити у школу
У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тому у місті працюють над збільшенням кількості ліжкомісць. Так, невдовзі приміщення адмінкорпусу екстреної медичної допомоги ЛШМД можуть зробити резервним для хворих на COVID-19.
Источник:"Твоє місто"
За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, бухгалтери та ІТ-спеціалісти Лікарні швидкої медичної допомоги натомість будуть працювати у приміщенні школи № 97, яка розміщена поряд з лікарнею. Проте поки наказу про переїзд немає.
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У Львові збільшують резерв ліжкомісць
Москаленко розповів, що у львівських лікарнях з кожним днем меншає кількість вільних ліжок для хворих на коронавірус.
Переповнена і лікарня швидкої допомоги, тому ми розглядаємо різні варіанти облаштування додаткових ліжок. Зараз мова йде про вивільнення приміщень медичного коледжу, облаштування ліжок у поліклініці на Мазепи, а тепер розглядаємо варіант вивільнення приміщень екстренки,
– додав посадовець.
За словами Москаленка, якщо буде потреба, то у приміщення школи №97 переїде лише адмінперсонал корпусу екстреної меддопомоги ЛШМД.
"Наказу про переїзд немає. Чи відбудеться точно переїзд, буде узгоджено зі школою та екстренкою", – зазначив заступник мера.
Проте не усі містяни задоволені таким рішенням. Деякі користувачі фейсбуку обурені тим, що адмінперсонал лікарні переведуть у школу, адже поруч розташоване порожнє колишнє приміщення ЛКП "Північне". Москаленко відповів, що в те приміщення також переведуть супутні служби, які вивільняються з Миколайчука.
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У львівських лікарнях загалом є 1300 ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 23 березня 828 ліжкомісць вже зайняті.
- У Львові вирішили розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Їх розмістять на базі львівських міських поліклінік. Кількість ліжок планують збільшити до 2 тисяч.
- Зокрема, у міській поліклініці №2 на вулиці Мазепи планують облаштувати 150 ліжок, в амбулаторному відділенні 8 лікарні – 36 ліжок, у поліклініці №4 на проспекті Червоної Калини – 60 ліжок, у поліклініці №2 на вулиці Симоненка – 70 ліжок, а в 10 клінічній лікарні на вулиці Бой-Желенсього – 50 ліжок.
- На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- Щоб забезпечити додаткові ліжкомісця киснем, з бюджету Львівської МТГ виділять понад 4 мільйони гривень на купівлю кисневих концентраторів.
- Через ріст захворюваності та динаміку госпіталізацій у місті продовжили локдаун до 4 квітня. Своєю чергою, на Львівщині локдаун триватиме до 6 квітня.
- За даними МОЗ, Львівська область перейшла у червону карантинну зону.
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