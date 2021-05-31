Ремонтні роботи розпочнуться на ділянці дороги від вулиці Залізничної до Єрошенка. Її на час реконструкції перекриють для руху транспорту.
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Реконструкція вулиці Шевченка продовжується
Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий розповів, що з 1 червня розпочинається 3 етап реконструкції вулиці Шевченка. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Залізничної до Єрошенка. Оскільки вона буде перекрита для руху транспорту, міські автобуси № 17 та 61 курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Ділянку від вулиці Єрошенка до вулиці Ярослава Мудрого будемо поетапно брати в роботу. Та зараз вона буде відкритою для проїзду. Про наступні перекриття будемо повідомляти,
– зазначив посадовець.
Він додав, що на вулиці Шевченка 2 ділянки вже відремонтували. Наразі залишається лише з'єднати їх третьою.
"Повністю завершена вулиця позитивно впливатиме на рух транспорту, велосипедистів, буде зручною для пішоходів. Адже там буде 4 смуги для руху транспорту, які в напрямку до центру плавно зменшаться до трьох", – зазначив Білий.
За його словами, на вулиці Шевченка буде смуга для громадського транспорту, нові світлофори, хідники та велодоріжки. У майбутньому також відбудеться 4 етап реконструкції. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Левандівської до Ковча. Там планують облаштувати пересадний вузол для приміських авто.
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Автобуси №17 та 61 змінять свої маршрути руху
У зв'язку з реконструкцією вулиці Шевченка, міські автобусні маршрути № 17 та № 61 тимчасово курсуватимуть зі зміненими схемами руху.
Як курсуватимуть автобуси №17:
- вулиця Левандівська;
- нова розв'язка (квазікільце);
- вулиця Залізнична;
- вулиця Ясна;
- вулиця Комарова;
- вулиця Сорохтея;
- вулиця Бортнянського;
- вулиця Юнаківа;
- вулиця Шевченка;
- далі за маршрутом;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Юнаківа;
- вулиця Бортнянського;
- вулиця Сорохтея;
- вулиця Комарова;
- вулиця Ясна;
- вулиця Залізнична;
- нова розв'язка (квазікільце);
- вулиця Шевченка;
- вулиця Левандівська;
- далі за маршрутом.
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Як курсуватимуть автобуси №61:
- вулиця Шевченка;
- вулиця Ковча;
- вулиця Винниця;
- вулиця Тунельна;
- вулиця Варшавська;
- проспект Чорновола;
- площа Різні;
- далі за маршрутом;
- площа Різні;
- проспект Чорновола;
- вулиця Варшавська;
- вулиця Тунельна;
- вулиця Винниця;
- вулиця Ковча;
- вулиця Шевченка;
- далі за маршрутом.