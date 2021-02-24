У Львові правоохоронці затримали посадовця управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації. Чоловік, ймовірно, отримав хабар від одного з представників будівельної організації.

За словами голови ЛОДА Максима Козицького, посадовця затримали співробітники Львівської облпрокуратури та Нацполіції. Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому може загрожувати до 10 років у в'язниці.

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Як затримали посадовця та яке покарання йому загрожує

Козицький розповів, що правоохоронці затримали одного з працівників управління капітального будівництва ЛОДА. За попередніми даними, він "вимагав та одержав від одного з представників будівельної організації хабар за раніше укладений договір".

В діях посадовця вбачаються правопорушення, передбачені статтею "Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Хочу наголосити, що розслідування має бути об'єктивним та неупередженим. Для нас немає недоторканних. Будемо надавати всіляку підтримку правоохоронним органам щодо фактів розкрадання державного бюджету та неправомірного використання службового становища,

– підсумував Козицький.