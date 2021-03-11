У Львові планують збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус. Депутати міськради 11 березня проголосували за створення окремої медкомісії, яка проаналізує придатність медзакладів міста для облаштування тимчасових госпіталів.

За словами мера Львова Андрія Садового, тимчасові госпіталі створять у 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги, адже там є реанімаційні відділення. Хворих з менш складними захворюваннями переведуть у стаціонари 5 львівських поліклінік.

Актуально Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та зайнятих ліжок в лікарнях

У Львові створюють комісію для перевірки поліклінік

За словами Садового, депутати Львівської міськради 11 березня проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона повинна оглянути поліклініки міста та проаналізувати придатність медзакладів для облаштування тимчасових шпиталів для хворих на коронавірус.

Ми хочемо збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19 у Львові. Для цього потрібно звільнити лікарні від пацієнтів з менш складними захворюваннями. Їх плануємо перевести у денні стаціонари поліклінік, які повинні на час карантину працювати 24/7,

– розповів мер.

Міський голова додав, що таким чином у квітні Львів отримає 700 додаткових ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Зверніть увагу! За словами Садового, ситуація з коронавірусом у Львові є досить тривожна. Протягом 2 тижнів у медзаклади міста потрапляли більше хворих, ніж виписували.