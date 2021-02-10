На вулиці Франка у Львові 10 лютого трапився прорив на трубопроводі. На місце аварії вже виїхали фахівці "Львівводоканалу". Поки триватимуть ремонтні роботи, вулиця буде перекрита для руху транспорту.

Роботи триватимуть орієнтовно з 10:00 до 20:00. Через прорив водопроводу без води залишаться будинки у центральній частині міста.

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Франка перекриють для руху транспорту

У "Львівводоканалі" розповіли, що на вулиці Франка прорвало трубопровід діаметром 600 міліметрів.

Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання до всієї центральної частини міста,

– повідомила пресслужба підприємства.

Орієнтовно роботи триватимуть з 10:00 до 20:00, але все буде залежати від складності ремонту. Коли фахівці розкопають місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни перекриття вулиці. У "Львівводоканалі" сподіваються завершити роботи якомога швидше.

Важливо! Вулицею Івана Франка курсують трамваї номер № 3, 8, 9. На час ремонтних робіт ці трамвайні маршрути закоротять. Про схему руху пресслужба Львівської міськради повідомить додатково.