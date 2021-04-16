У Львові п'яна 18-річна водійка на великій швидкості знесла електроопору: епічне відео
П'яна 18-річна львів'янка за кермом Honda Accord знесла електроопору / Скриншот з відео Патрульної поліції Львівщини
П'яна 18-річна львів'янка, водійка Honda Accord, 16 квітня знесла електроопору. Авто дівчини рухалось на великій швидкості, тож вона не змогла уникнути зіткнення.
Источник:Патрульна поліція Львівщини
На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні склали на водійку 2 адмінпротоколи.
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Перевірка встановила, що водійка була п'яною
- Близько опівночі патрульні отримали виклик на вулицю Богдана Хмельницького.
- Там трапилась ДТП – 18-річна водійка Honda Accord знесла електроопору.
- Дівчина не впоралась з керуванням, адже їхала на великій швидкості.
- Патрульні помітили, що львів'янка була п'яною.
- Перевірка на приладі Drager це підтвердила. Результат – 0,74 проміле.
Дивіться відео, як п'яна 18-річна водійка знесла електроопору:
Патрульні склали на водійку 2 адмінпротоколи
Поліцейські склали на львів'янку 2 адмінпротоколи:
- "За керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Правопорушення карається штрафом у розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
- "За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП". Покарання за таке правопорушення – 340 гривень штрафу або від 6 місяців до року позбавлення права керування транспортними засобами.
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