У Львові п'яний винуватець ДТП намагався відкупитись від патрульних за 1000 доларів: відео
Львівські правоохоронці 31 березня затримали п'яного водія. Чоловік скоїв ДТП й намагався дати патрульним 1000 доларів хабаря.
Источник:Патрульна поліція Львівщини
Патрульні склали на водія 3 адмінпротоколи. Також чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за спробу дати хабар правоохоронцям.
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Водій давав 10 тисяч гривень хабаря, а потім – підвищив ставки
- Близько 1:00 патрульні отримали виклик на вулицю Виговського.
- Там, за словами заявниці, водій вилетів на тротуар та збив знаки. Після цього чоловік разом з пішоходами відштовхнув авто назад на проїзну частину.
- Патрульні одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили розбитий автомобіль Zaz Lanos, а поруч таксі, яке вже почало від'їжджати.
- Поліцейські його зупинили й побачили на задньому сидінні винуватця аварії.
- 41-річний львів'янин був п'яний.
- Чоловік запевняв, що вживав алкоголь після ДТП. Після цього він знову демонстративно випив.
- Перевірка в медзакладі показала результат 1,97 проміле.
- Під час оформлення адмінпротоколів, чоловік запропонував патрульним 10 тисяч гривень хабаря.
- На думку водія, патрульні за гроші повинні були відпустити його та повернути водійське посвідчення.
- Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність.
- Проте це львів'янина не зупинило й він запропонував 1000 доларів хабаря.
Дивіться відео, як водій намагався відкупитись від патрульних:
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Водієві загрожує кримінальна відповідальність
Патрульні склали на водія 3 протоколи:
- "вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП до перевірки на стан сп'яніння";
- "порушення ПДР, що призвело до ДТП";
- "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди".
На місце події викликали слідчих. Львів'янину загрожує кримінальна відповідальність за "пропозицію неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 12,75 тисячі гривень штрафу, обмеженням волі терміном від 2 до 4 років або позбавлення волі на той самий строк.
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