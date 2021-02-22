Попри активну боротьбу комунальників з бурулями та нависаннями снігу на дахах львівких будинків, у місті через потепління трапляються неприємні ситуації. Так, нещодавно на вулиці Князя Романа брила снігу впала на таксі.

За наслідки падання снігу з дахів будинків відповідає балансоутримувач або власник будинку. Наразі у Львові є на балансі ОСББ та управляючих компаній є дуже багато будинків, тож вони повинні забезпечити очищення буруль та снігу з дахів.

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Як у Львові брила снігу впала на таксі

Патрульна поліція Львівщини закликає власників автомобілів не паркуватись під будинками, де можливі зсуви снігу через потепління.

Лише в центрі за півдня сніг з дахів впав на 6 автомобілів. Це ті випадки, у яких викликали патрульних. Закликаємо за можливості перепаркувати свої транспортні засоби, адже через плюсову температуру, маємо зсуви снігу та падіння бурульок з дахів,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці оприлюднили відео з реєстратора таксі, на яке впав сніг під час руху вулицею Князя Романа. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як на автівку впав сніг:

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Хто відповідає за зсуви снігу

За наслідки падіння снігу чи бурульок з даху відповідає балансоутримувач або власник будівлі, адже саме він відповідає за належний стан будинку. Адвокат Олег Мицик розповів "Суспільному", що для того, щоб отримати відшкодування за пошкоджене майно, потрібно залишитися на місці аварії та дочекатися аварійного комісара або патрульних.

"Якщо у водія є КАСКО, треба викликати аварійного комісара для фіксації ушкодження. Якщо ушкоджений автомобіль не застрахований по ризиках КАСКО – викликати патрульну поліцію, яка складе огляд і зафіксує пошкодження", – пояснив Мицик.

Для отримання відшкодування потрібно точно зафіксувати місце інциденту – зробити фото та відео. Потім відбудеться експертиза, після якої можна звернутися до суду для стягнення грошей за заподіяну шкоду з балансоутримувача чи власника будинку.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, якщо внаслідок падіння бурульки чи снігу пошкодилось майно, то також потрібно зателефонували на Гарячу лінію міста за номером 1580. Фахівці розподілять таке звернення за виконавцями для реагування. Після цього можна зателефонувати в райадміністрацію, департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР або до балансоутримувача будинку – управлінської компанії чи ОСББ.