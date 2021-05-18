Безхатько заявив у суді, що вбив Дацюка, бо той буцімто його образив. Зловмисник вдарив музиканта ножем у груди.
До теми У Львові вбили Олександра Дацюка – соліста рок-гурту "Лесик Band"
Відомого львівського музиканта вбив безпритульний
- На вулиці Героїв УПА на автобусній зупинці 7 квітня 2020 року о 21:00 вбили лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка.
- Його двічі вдарили у груди ножем. На жаль, ніж потрапив у ділянку серця.
- 56-річний музикант, отримавши такі сильні поранення, помер у лікарні.
- Неподалік місця злочину правоохоронці оперативно розшукали вбивцю музиканта.
- Ним виявився 67-річний безпритульний, уродженець Донецької області Анатолій Токарєв.
- Відомо, що зловмисник був п'яний. Раніше його вже двічі судили за незаконне зберігання зброї та грабіж.
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Безпритульний вбив музиканта, бо той його образив
Під час судового засідання 15 травня Токарєв визнав свою провину. Зловмисник розповів, що вдарив Дацюка у груди ножем, бо той буцімто його ображав. Чоловік попросив суд позбавити його волі за такий злочин.
Дружина Дацюка розповіла, що дізналася про його смерть з новин. Жінка зазначила, що у музиканта не було ворогів й він не був конфліктною людиною. Дружина не могла пояснити у суді, що саме робив її чоловік на вулиці Героїв УПА у то день. За даними посмертної експертизи, у крові Дацюка виявили 2,12 проміле алкоголю.
Суддя Франківського районного суду Світлана Мартьянова визнала Токарєва винним в умисному вбивстві. Зловмиснику призначила 10 років за ґратами. Термін покарання йому зарахується з моменту затримання – 7 квітня 2020 року.