Поліцейські оголосили зловмисника у розшук не одразу, а тільки 7 травня. Затримали чоловіка на вулиці Князя Романа 8 травня.

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Як знайшли та затримали скутериста

Це сталося завдяки тому, що чоловік на ім'я Олег звернув увагу патрульних на підозрілий скутер, він у соцмережах побачив фото та інформацію про розшук.

Патрульні вирішили перевірити це та зупинили скутер. За його кермом перебував 20-річний іноземець.

Спершу він заперечував свою провину. Однак правоохоронці оглянули його транспорт та виявили пошкодження, характерні для ДТП, в якій постраждала 10-річна дівчинка.

Після цього іноземець зізнався у скоєному та розповів, де сховав той шолом та одяг, в якому був одягнений в день аварії.

Інспектори відділу розшуку склали 2 протоколи: за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та статтею про залишення місця аварії.

Що відомо про наїзд на дівчинку