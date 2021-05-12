О гадюках возле школы и ЖК "Подсолнух" сообщил львовянин Тарас Стаховский. На фейсбук-странице Горячей линии города Львова мужчине посоветовали обратиться в ГСЧС.
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Возле школы в Рясном-2 живут гадюки
Львовянин рассказал, что на территории средней общеобразовательной школы №100 на улице Величковского, живут гадюки. Также пресмыкающихся заметили возле ЖК "Подсолнух".
На улице Величковского (Рясное-2) неоднократно за последние несколько дней видели гадюк,
– отметил Стаховский.
Львовянин впервые увидел пресмыкающихся возле школы 23 апреля. Уже 11 мая гадюки появились и возле жилого комплекса.
"Просим принять меры", – подытожил Стаховский
На Горячей линии города Львова рассказали, что сообщили об этом случае райадминистрации Шевченковского района. Однако там посоветовали в случае обнаружения змей обращаться в Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области. Тогда спасатели направят на место серпентологов, которые выловят пресмыкающихся.
Возле школы в Рясном-2 живет популяция гадюк / Фото Тараса Стаховского
Пресмыкающихся видели возле ЖК "Подсолнух" / Фото Тараса Стаховского
Чтобы отловить змей, следует звонить в ГСЧС / Фото Тараса Стаховского