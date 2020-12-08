Как львовяне относятся к вакцинированию от COVID-19: опрос
Украина подписала технические документы о предоставлении 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Ее должны привезти ориентировочно весной 2021 года. Украинцы же по-разному относятся к вакцинации.
Львовяне рассказали, что они думают о прививках от коронавируса. Подробнее – читайте в материале 24 канала.
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Почему поддерживают
В городе Льва активно обсуждают вакцинирование от COVID-19, впрочем, мнения поделились. Многие за то, чтобы вакцинироваться, но люди хотят знать больше о вакцине. В частности, о последствиях, которые могут быть.
Одним важно сначала получить статистические данные: насколько эффективна вакцина, помогает ли другим. Без этого многие не готовы привиться. Впрочем, часть опрошенных считают, что это хороший опыт.
"В принципе, в вакцинировании ничего плохого нет. Сейчас это лучший выход, чтобы пандемия завершилась – чем больше будет вакцинированных людей, тем меньше риск заболеть. Я полностью поддерживаю", – рассказал Юрий.
Не определились
Опрошенные, в основном люди старшего возраста, еще не определились – будут вакцинироваться или нет. Они особенно переживают за последствия и свое здоровье.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
Больше о том, как относятся к вакцинации львовяне – смотрите в видео
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