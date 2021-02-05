Львовский окружной административный суд разрешил строительство гостиницы на месте стихийной парковки на улице Вороного. Во время судебного заседания 26 января судья Роман Брылевский решил, что исполком, согласовывая детальный план этой территории, действовал в пределах своих полномочий.

Суд не нашел нарушений в 2 решениях исполкома Львовского горсовета о разработке и согласование детального плана территории на улице Вороного. Львовяне оспаривали их в течение 3 лет.

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Почему львовяне подали иск в суд

На месте стихийного паркинга на улице Вороного сначала планировали сделать спортивную или игровую площадку, однако впоследствии решили построить там 6-этажный паркинг.

В марте 2018 года во время рассмотрения вопроса на исполкоме тогдашний главный архитектор города Юлиан Чаплинский рассказал, что на Вороного будут строить паркинг, чтобы разгрузить центр от машин. Однако позже оказалось, что арендатором участка является ООО "Ательер", которое хочет строить гостиницу. Именно поэтому местные жители обратились в суд, чтобы признать противоправными и отменить решение исполкома о разработке и согласование детального плана территории.

Основным аргументом львовян в суде было то, что исполком не имел на это права. Для Галицкого района Львова план зонирования территории не принят. В этом случае решение о разработке детального плана должны рассматривать на сессии горсовета. Также не соблюдены процедуры общественных слушаний, а потенциальное строительство отеля может вызвать трещины в соседних домах.

Как проходили суды

Львовяне выиграли суды в 2 инстанциях: в январе 2019 года – в первой инстанции, а в мае 2019 года – в апелляционном суде.

Во время рассмотрения дела кассационным судом мэрия утверждала, что местные жители не доказали, что разработка этого проекта влияет на их имущественные или социальные права. Также Горсовет заявлял, что согласование детального плана территории исполкомом является отдельной, "промежуточной" стадией планирования территории на местном уровне и не утверждает градостроительную документацию.

В декабре суд отменил решение предыдущих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение.

По мнению коллегии судей, исполком мэрии просто "реализовывал полномочия по подготовке и представлению на утверждение Львовского горсовета соответствующей градостроительной документации", когда принимал решение о согласование детального плана территории.

Так, при новом рассмотрении дела, Львовский окружной административный суд решил, что исполком действовал в пределах своих полномочий, а строительство отеля вместо паркинга – это не изменение Генплана, а его уточнения.

Суд не согласился, что решения исполкома нарушают права жильцов. ООО "Ательер" заявил, что строительство на этой территории паркинга противоречит государственным строительным нормам.

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Что рассказали в горсовете

В декабре 2019 года, пока продолжались суды, вопрос о разработке ДПТ вынесли на рассмотрение сессии горсовета. Заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач отметил, что решение согласовали с жителями квартала.

Мы (заказчики плана и жители – 24 канал) в тот же день провели встречу и все обсудили. Я бы сказал, что эта встреча прошла довольно конструктивно, поэтому я был убежден, что началось движение и обе стороны смогут достичь взаимопонимания,

– рассказал Зубач.

Чиновник рассказал, что были беспокойство относительно влияния строительства на определенные дома, расположенные на улицах Вороного и Фредра. Поэтому инвесторы сообщили, что проведут дополнительную экспертизу. Однако во время повторного рассмотрения дела жители не отказались от иска.