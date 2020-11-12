Во Львове продолжают развивать дистанционные сервисы коммуникации с властью. Отныне львовяне могут заказать нужную им админуслугу без визита в ЦНАП – для этого нужен только интернет.

В период карантина ЦНАП не прекращали своей работы. Однако сейчас в центр можно прийти только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как можно воспользоваться услугами ЦНАП онлайн

С начала карантина Центры предоставления административных услуг Львова не прекращали предоставлять услуги львовянам. Однако они изменили форму своей работы – желающие могли получить услуги только дистанционно.

С 15 июня ЦНАП начал второй этап выхода из карантина. Здесь возобновили прием на все виды админуслуг, но только по предварительной записи. Поэтому возможность заказать услугу онлайн остается актуальной.

Львовяне могут заказать нужную им услугу дистанционно на сайте ЦНАП.

Обратите внимание! Записаться на прием в Центр предоставления админуслуг Львова можно на сайте или по телефону: 032 29 75 795.

Какие услуги можно заказать в ЦНАП онлайн