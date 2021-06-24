Все видео, которые записали на русском, уже удалили. Отныне украинцы смогут учиться на государственном языке.

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Львовяне заставили проводить парикмахерские курсы на украинском

Львовские активисты Святослав Литинский и Александр Золотухин добились, чтобы парикмахерские курсы "Красота для всех" подавали на украинском. Обучение проходит в молодежном учебном центре святого Ивана Боско во Львове, поэтому удивительно, что материал подают на языке страны-агрессора.

Литинский отметил, что о парикмахерских курсах, которые проводят на русском, ему 29 мая рассказала Галина Илык. Женщина отметила, что на протяжении всего обучения нет ни одного урока на украинском. После этого активисты написали организаторам требование проводить курсы на государственном языке и таки достигли своего.

Все записи уроков на русском были удалены, теперь ведутся на украинском. Приезжали сегодня из Киева, имели с ними конструктивный разговор, пришли к общему знаменателю. Теперь занятия ведутся на украинском,

– добавила Илык.

Коротко о Святославе Литинском