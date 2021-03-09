Во Львове 7 марта мужчина 4 раза выстрелил в прохожего посреди улицы. Позже правоохранители нашли тело злоумышленника в его квартире – он совершил самоубийство.

Инцидент произошел около 21: 40 на улице Городоцкой. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Львовянин 4 раза выстрелил в прохожего

Около 21:40 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Городоцкой неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, который вышел из кафе.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По указанному адресу немедленно выехали следователи, оперативники управления уголовного розыска, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 34-летний житель Одессы.

Медики обнаружили у него 4 огнестрельных раны.

Сейчас мужчина находится в реанимации.



Львовянин стрелял в прохожего на Городоцкой / Фото полиции Львовщины

Злоумышленник застрелился в своей квартире

Правоохранители установили, что в одессита стрелял 53-летний львовянин. Тело злоумышленника нашли в его доме – он выстрелил себе в голову. Оружие, из которого стрелял львовянин, изъяли и направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовные производства за "покушение на убийство" и "умышленное убийство" с примечанием "самоубийство". Сейчас правоохранители проводят расследование.