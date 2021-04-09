Львовянин отсудил у мэрии 84 тысячи гривен за разбитое деревом авто
Львовянин отсудил у Львовского горсовета 84,1 тысячи гривен компенсации за разбитое во время урагана авто. В 2019 году из-за непогоды на машину мужчины упало дерево.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел 30 сентября 2019 года. Тогда во Львове во время урагана упали 15 деревьев.
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Ремонт автомобиля стоил 84 тысячи гривен
- В иске львовянина говорится, что 30 сентября 2019 года он припарковал свой автомобиль Hyuindai Tucson на улице Братьев Михновских, 28.
- Около 18:00 на машину упало дерево, в результате чего машина сильно повредилась.
- Согласно заключению эксперта, убытки от падения дерева составили 84,1 тысячи гривен.
- Сын мужчины обратился в Зализнычную районную администрацию и в ЛКП "Гранит", чтобы узнать, кто является балансодержателем дерева.
- Однако он узнал, что дерево не находилось на балансе администрации и ЛКП.
- Львовянин выяснил, что контролировать состояние деревьев в городе должен департамент градостроительства ЛГС.
- Поэтому он подал иск на департамент, чтобы получить 84,1 тысячи гривен материальной компенсации.
Как проходили судебные заседания
Суд первой инстанции отказал мужчине в иске. Поэтому львовянин обратился во Львовский апелляционный суд. Коллегия судей по председательству Юлии Микуш признала, что работники Департамента градостроительства ЛГС ненадлежащим образом следили за состоянием дерева, в результате чего оно упало на авто.
Апелляционный суд 2 апреля удовлетворил иск мужчины. Департамент градостроительства обязали выплатить 84,1 тысячи гривен материального ущерба и компенсировать львовянину 5 тысяч гривен за услуги адвоката.
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