Следователи собрали достаточно доказательств причастности львовянина к хищению бюджетных денег. Сейчас они устанавливают личности соучастников преступления.

Интересно "Крышевал" масштабное хищение леса на Львовщине: СБУ задержала полицейского – фото

Предприниматель присвоил более пол миллиона гривен

По информации Львовской облпрокуратуры, в декабре 2017 года предприятие-подрядчик выполняло реконструкцию свалки в городе Великие Мосты Червоноградского района.

Директор, 29-летний львовянин, заключил с горсоветом соответствующее соглашение.

Однако мужчина вносил в акты приемки выполненных работ ложную информацию.

В частности, он указывал там работы, которые фактически никто не проводил.

Так ему удалось присвоить более 500 тысяч гривен из местного бюджета.

Мужчина присвоил более 500 тысяч гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

Заметьте Во Львове пьяный экс-милиционер разбил 4 авто: эпические фото и видео

Мужчине грозит тюрьма

Следователи сообщили львовянину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

"Присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением";

"Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия".

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступлений и устанавливают личности соучастников. Вскоре задержанному изберут меру пресечения.

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры