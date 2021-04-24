В пункте пропуска "Шегини" 40-летний львовянин пытался вывезти в Польшу 65,7 килограмма янтаря. Это крупнейшая в этом году контрабанда камней во Львовской области.

Мужчина приехал в пункт пропуска ночью 23 апреля. Он управлял микроавтобусом "Фольксваген". Читайте также СНБО ввел новые санкции против контрабандистов Что обнаружили при осмотре авто Пограничники решили провести углубленный осмотр машины. В результате там и обнаружили почти 66 килограммов "солнечного камня". Янтарь спрятали в конструктивных полостях автомобиля. Пограничники признались, что это самое большое изъятие контрабандного янтаря в 2021 году. Контрабанда янтаря: последние новости 6 апреля львовские таможенники тоже нашли партию янтаря, однако значительно меньшую – 3 килограмма. Мужчина на Volkswagen Transporter пытался провезти камни в Польшу, спрятав его в женские чулки.

На Ровенщине в марте СБУ предупредила контрабанду 260 килограммов янтаря. Его стоимость достигала 2 миллионов гривен.

4 декабря 2020 года в аэропорту "Борисполь" контрабандисты замаскировали 285 килограммов янтаря под одежду. Партию хотели вывезти в Китай. Обратите внимание! В декабре 2019 года Рада приняла закон о добыче янтаря, предусматривающий введение единых разрешений на разведку с правом добычи. В феврале 2020 года в 5 раз снизили ставку рентной платы за пользование недрами для добычи этого камня – с 25% до 5%.