Спрятал в машине: львовянин пытался вывезти в Польшу почти 66 килограммов янтаря
Львовянин пытался вывезти в Польшу почти 66 килограммов янтаря / volynua.com
В пункте пропуска "Шегини" 40-летний львовянин пытался вывезти в Польшу 65,7 килограмма янтаря. Это крупнейшая в этом году контрабанда камней во Львовской области.
Мужчина приехал в пункт пропуска ночью 23 апреля. Он управлял микроавтобусом "Фольксваген".
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Что обнаружили при осмотре авто
Пограничники решили провести углубленный осмотр машины. В результате там и обнаружили почти 66 килограммов "солнечного камня". Янтарь спрятали в конструктивных полостях автомобиля.
Пограничники признались, что это самое большое изъятие контрабандного янтаря в 2021 году.
Контрабанда янтаря: последние новости
- 6 апреля львовские таможенники тоже нашли партию янтаря, однако значительно меньшую – 3 килограмма. Мужчина на Volkswagen Transporter пытался провезти камни в Польшу, спрятав его в женские чулки.
- На Ровенщине в марте СБУ предупредила контрабанду 260 килограммов янтаря. Его стоимость достигала 2 миллионов гривен.
- 4 декабря 2020 года в аэропорту "Борисполь" контрабандисты замаскировали 285 килограммов янтаря под одежду. Партию хотели вывезти в Китай.
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