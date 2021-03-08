Едва не погиб: львовянин занес в организм смертельную инфекцию во время бритья
Во Львове медики Клинической больницы скорой медицинской помощи спасли мужчину, у которого диагностировали некротизирующий фасциит. Смертельную инфекцию пациент занес в свой организм во время бритья.
Источник:ZAXID.NET
Мужчина обратился за помощью слишком поздно. Однако медикам все же удалось спасти ему жизнь.
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Мужчина подхватил смертельную инфекцию
- В больницу 42-летнего львовянина госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
- На передней части его шеи были отек, покраснение и зоны кожи черного цвета.
- Пациенту диагностировали некротизирующий фасциит, осложненный заражением крови.
- 90% людей, у которых обнаруживают эту смертельную инфекцию на поздних стадиях, умирают.
- Медики выяснили, что инфекция могла попасть организм мужчины через небольшие порезы, которые возникли во время бритья.
- Заведующий первого хирургического отделения КБСМП Игнат Герич рассказал, что некротизирующий фасциит вызывают аэробные и анаэробные бактерии, которые повреждают мягкие ткани – кожу, подкожную клетчатку или фасции.
- Это самая опасная инфекция мягких тканей.
- Некротизирующий фасциит более опасен, чем газовая гангрена.
- Часто больные очень быстро умирают от интоксикации.
Львовянин не сразу обратился к врачам
Сначала передняя часть шеи пациента начала немного болеть. Позже возникли отек и покраснение. Хотя у львовянина очень болела шея, в больницу он не спешил. В течение 6 дней он пытался лечиться дома. Однако, когда на его шее появились черные пятна, мужчина решил пойти в больницу.
По словам заведующего первого хирургического отделения КБСМП, состояние пациента было крайне тяжелое.
Кроме отека на шее с признаками омертвевших тканей, отеки красного цвета обнаружили на передней части грудной клетки, лопатке, под мышкой и тому подобное. Инфекция попала в кровь и начала распространяться по организму. Возник так называемый тяжелый сепсис, при котором перестают нормально работать важные органы и системы, резко падает давление,
– рассказал Герич.
Смертельная инфекция уже попала в зону, где находится сердце и другие важные органы. Это значительно затрудняло лечение пациента. Врачи не могли дать гарантии, что мужчину спасут, ведь смертность в таких случаях достигает 90%.
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Мужчину срочно перевели в операционную
Львовянину срочно провели операцию. В состав операционной бригады вошли Игнат Герич, заведующий челюстно-лицевой хирургии Олег Ковтуняк, хирург Андрей Микуш и анестезиолог Орест Юзькив.
Ковтуняк рассказал, что львовянину удалили омертвевшие части мягких тканей. Затем медики, чтобы побороть инфекцию, открыли ее очаги, которые размещались в верхней части грудной клетки, под мышкой или на лопатке, и поставили в раны специальные лекарства.
"Поскольку анаэробные бактерии очень хорошо чувствуют себя там, где нет доступа воздуха, мы впоследствии поместили пациента в специальный аппарат, где под давлением насыщали мягкие ткани кислородом", – добавил медик.
Врачам за короткое время удалось остановить распространение инфекции и стабилизировать состояние пациента.
Пациенту сделали пересадку кожи с бедра
Хирурги провели мужчине аутотрансплантацию. Они взяли с его бедра поверхностный слой кожи и закрыли ее дефект на шее. Эту операцию проводили в 2 этапа.
Вторую операцию, в результате которой врачи полностью закрыли дефект на шее, провели 5 марта. По словам медиков, пересаженная кожа со временем отомрет. Однако в течение этого времени под ней будет образовываться нормальный кожный покров.
Сейчас львовянин находится в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, все самое страшное уже позади. Когда пересаженная кожа приживется, мужчину отпустят из больницы домой.
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Инфекция проникает в организм людей с пониженным иммунитетом
Врачи не могут сказать, почему смертельная инфекция попала в организм львовянина. Однако, вероятно, это произошло из-за бритья.
Чаще всего такие инфекции возникают у людей с пониженным иммунитетом – у пациентов с сахарным диабетом, туберкулезом и прочее. Однако у здоровых людей они также могут возникнуть. Мужчина, которому делали операцию, болел туберкулезом. Ранее ему удалили часть легкого.
Врачи призывают при первых непонятных симптомах обращаться в больницу. Это поможет вовремя выявить инфекцию и не позволить ей попасть в кровь. Ведь на поздних стадиях выживают лишь единицы.
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