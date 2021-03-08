Во Львове медики Клинической больницы скорой медицинской помощи спасли мужчину, у которого диагностировали некротизирующий фасциит. Смертельную инфекцию пациент занес в свой организм во время бритья.

Мужчина обратился за помощью слишком поздно. Однако медикам все же удалось спасти ему жизнь.

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Мужчина подхватил смертельную инфекцию

В больницу 42-летнего львовянина госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

На передней части его шеи были отек, покраснение и зоны кожи черного цвета.

Пациенту диагностировали некротизирующий фасциит , осложненный заражением крови.

, осложненный заражением крови. 90% людей , у которых обнаруживают эту смертельную инфекцию на поздних стадиях, умирают.

, у которых обнаруживают эту смертельную инфекцию на поздних стадиях, Медики выяснили, что инфекция могла попасть организм мужчины через небольшие порезы, которые возникли во время бритья.

Заведующий первого хирургического отделения КБСМП Игнат Герич рассказал, что некротизирующий фасциит вызывают аэробные и анаэробные бактерии, которые повреждают мягкие ткани – кожу, подкожную клетчатку или фасции.

Это самая опасная инфекция мягких тканей.

мягких тканей. Некротизирующий фасциит более опасен, чем газовая гангрена.

Часто больные очень быстро умирают от интоксикации.

Львовянин не сразу обратился к врачам

Сначала передняя часть шеи пациента начала немного болеть. Позже возникли отек и покраснение. Хотя у львовянина очень болела шея, в больницу он не спешил. В течение 6 дней он пытался лечиться дома. Однако, когда на его шее появились черные пятна, мужчина решил пойти в больницу.

По словам заведующего первого хирургического отделения КБСМП, состояние пациента было крайне тяжелое.

Кроме отека на шее с признаками омертвевших тканей, отеки красного цвета обнаружили на передней части грудной клетки, лопатке, под мышкой и тому подобное. Инфекция попала в кровь и начала распространяться по организму. Возник так называемый тяжелый сепсис, при котором перестают нормально работать важные органы и системы, резко падает давление,

– рассказал Герич.

Смертельная инфекция уже попала в зону, где находится сердце и другие важные органы. Это значительно затрудняло лечение пациента. Врачи не могли дать гарантии, что мужчину спасут, ведь смертность в таких случаях достигает 90%.

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Мужчину срочно перевели в операционную

Львовянину срочно провели операцию. В состав операционной бригады вошли Игнат Герич, заведующий челюстно-лицевой хирургии Олег Ковтуняк, хирург Андрей Микуш и анестезиолог Орест Юзькив.

Ковтуняк рассказал, что львовянину удалили омертвевшие части мягких тканей. Затем медики, чтобы побороть инфекцию, открыли ее очаги, которые размещались в верхней части грудной клетки, под мышкой или на лопатке, и поставили в раны специальные лекарства.

"Поскольку анаэробные бактерии очень хорошо чувствуют себя там, где нет доступа воздуха, мы впоследствии поместили пациента в специальный аппарат, где под давлением насыщали мягкие ткани кислородом", – добавил медик.

Врачам за короткое время удалось остановить распространение инфекции и стабилизировать состояние пациента.

Пациенту сделали пересадку кожи с бедра

Хирурги провели мужчине аутотрансплантацию. Они взяли с его бедра поверхностный слой кожи и закрыли ее дефект на шее. Эту операцию проводили в 2 этапа.

Вторую операцию, в результате которой врачи полностью закрыли дефект на шее, провели 5 марта. По словам медиков, пересаженная кожа со временем отомрет. Однако в течение этого времени под ней будет образовываться нормальный кожный покров.

Сейчас львовянин находится в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, все самое страшное уже позади. Когда пересаженная кожа приживется, мужчину отпустят из больницы домой.

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Инфекция проникает в организм людей с пониженным иммунитетом

Врачи не могут сказать, почему смертельная инфекция попала в организм львовянина. Однако, вероятно, это произошло из-за бритья.

Чаще всего такие инфекции возникают у людей с пониженным иммунитетом – у пациентов с сахарным диабетом, туберкулезом и прочее. Однако у здоровых людей они также могут возникнуть. Мужчина, которому делали операцию, болел туберкулезом. Ранее ему удалили часть легкого.

Врачи призывают при первых непонятных симптомах обращаться в больницу. Это поможет вовремя выявить инфекцию и не позволить ей попасть в кровь. Ведь на поздних стадиях выживают лишь единицы.