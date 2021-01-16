Два дня в сильный мороз искали спасатели туриста, который в одиночку попытался покорить гору поп Иван и потерялся. Львовянина нашли вечером 15 января – за пол километра от украинской границы – на территории Румынии.

Туриста обнаружили в долине Струнга

Мужчину обнаружили в долине Струнга туристы-волонтеры, которые помогали в поисках. Об этом информирует ГСЧС в телеграме.

Читайте также В Карпатах бушует вьюга: украинцам советуют воздержаться от походов в горы

Как сообщает Zaxid.net, львовянин за два дня пересек украинскую границу и оказался уже на стороне Румынии. У 25-летнего мужчины обморожение конечностей.

Мужчина решил сам совершить восхождение на гору

Волонтеры рассказали, что турист самостоятельно решил совершить восхождение на гору Поп Иван – высотой 1936 метров. Однако из-за сильного снегопада 14 января он заблудился. Мужчина сам позвонил спасателям и своему товарищу. Турист пожаловался, что его палатку засыпает снегом.

Туриста нашли благодаря свету фонарика

Добровольцы нашли человека благодаря свету его фонарика, палатку он уже потерял. В пропавшего туриста признаки обморожения пальцев ног и рук, однако его состояние оценивают как удовлетворительное.

Один из волонтеров, участвующих в спасательной операции, гид Богдан Фаштрига опубликовал селфи после 22 часов изнурительных поисков.

Многие думают, что раз Карпаты имеют небольшую высоту, значит это не так уж страшно и опасно, в результате ежегодно кто-то теряется, и находят некоторых уже только весной, их так и называют "подснежники",

– написал в фейсбуке товарищ Богдана, гид Антон Шевелев.

Важно! Спасатели предупреждают, что сейчас в Карпатах бушуют сильные метели и мороз. Походы в горы – опасные, поэтому чрезвычайники просят воздержаться от таких путешествий.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала