Блуждал в горах в сильный мороз: львовянина, который исчез в Карпатах, нашли в Румынии
Два дня в сильный мороз искали спасатели туриста, который в одиночку попытался покорить гору поп Иван и потерялся. Львовянина нашли вечером 15 января – за пол километра от украинской границы – на территории Румынии.
Туриста обнаружили в долине Струнга
Мужчину обнаружили в долине Струнга туристы-волонтеры, которые помогали в поисках. Об этом информирует ГСЧС в телеграме.
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Как сообщает Zaxid.net, львовянин за два дня пересек украинскую границу и оказался уже на стороне Румынии. У 25-летнего мужчины обморожение конечностей.
Мужчина решил сам совершить восхождение на гору
Волонтеры рассказали, что турист самостоятельно решил совершить восхождение на гору Поп Иван – высотой 1936 метров. Однако из-за сильного снегопада 14 января он заблудился. Мужчина сам позвонил спасателям и своему товарищу. Турист пожаловался, что его палатку засыпает снегом.
Туриста нашли благодаря свету фонарика
Добровольцы нашли человека благодаря свету его фонарика, палатку он уже потерял. В пропавшего туриста признаки обморожения пальцев ног и рук, однако его состояние оценивают как удовлетворительное.
Один из волонтеров, участвующих в спасательной операции, гид Богдан Фаштрига опубликовал селфи после 22 часов изнурительных поисков.
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