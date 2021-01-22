Львовянина, который заблудился в Карпатах, сейчас лечат в восьмой клинической больнице Львова. 25-летний мужчина сильно обморозил ноги, поэтому сейчас ему грозит ампутация пальцев.

Львовянин чувствует себя удовлетворительно. Операция запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил ZAXID.NET. К теме Передвигался на 4-х конечностях, – спасатели рассказали детали поиска львовянина в горах Что говорят врачи Мужчину лечат от обморожения в 8 клинической больнице. Заведующий ожоговым центром медучреждения Василий Савчин рассказал, что туристу придется ампутировать 3 пальца. На следующей неделе будем его оперировать. На правой ноге имеются глубокие обморожения. Пациент себя чувствует удовлетворительно, глубокие поражения лишь локальные,

– отметил Савчин. Как львовянин заблудился в Карпатах 25-летний львовянин 14 января заблудился в Карпатах во время самостоятельного восхождения на гору Поп Иван Мармаросский.

В течение 2 дней закарпатские спасатели искали туриста.

Мужчину нашли волонтеры с добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах в полукилометре от границы на румынской стороне.

Операция по спасению заблудившегося львовянина длилась 22 часа.

Волонтеры рассказали, что мужчина мог бы не дожить до следующего дня, ведь его снаряжение совсем не было для зимних гор. Кроме этого он получил сильные обморожения и был истощен.