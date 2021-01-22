Львовянину, которого несколько суток искали в Карпатах, грозит ампутация
Львовянина, который заблудился в Карпатах, сейчас лечат в восьмой клинической больнице Львова. 25-летний мужчина сильно обморозил ноги, поэтому сейчас ему грозит ампутация пальцев.
Львовянин чувствует себя удовлетворительно. Операция запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Что говорят врачи
Мужчину лечат от обморожения в 8 клинической больнице. Заведующий ожоговым центром медучреждения Василий Савчин рассказал, что туристу придется ампутировать 3 пальца.
На следующей неделе будем его оперировать. На правой ноге имеются глубокие обморожения. Пациент себя чувствует удовлетворительно, глубокие поражения лишь локальные,
– отметил Савчин.
Как львовянин заблудился в Карпатах
- 25-летний львовянин 14 января заблудился в Карпатах во время самостоятельного восхождения на гору Поп Иван Мармаросский.
- В течение 2 дней закарпатские спасатели искали туриста.
- Мужчину нашли волонтеры с добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах в полукилометре от границы на румынской стороне.
- Операция по спасению заблудившегося львовянина длилась 22 часа.
- Волонтеры рассказали, что мужчина мог бы не дожить до следующего дня, ведь его снаряжение совсем не было для зимних гор. Кроме этого он получил сильные обморожения и был истощен.
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