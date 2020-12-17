Всеукраинский радиодиктант слушатели "Украинского радио" писали 9 ноября, в День письменности и языка. 16 декабря наконец объявили победителей. Единственной в Украине радиодиктант без ошибок написала 74-летняя врач из Львова.

Радиодиктант писали около 16 тысяч участников. Однако первое место заняла 74-летняя врач из Львова Кристина Гоянюк. Об этом сообщили на сайте "Украинского радио".

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Кого объявили победителями радиодиктанта

В эфире "Украинского радио" 16 декабря объявили победителей всеукраинского радиодиктанта, который проводили 9 ноября. Участники прислали 14 тысяч писем на электронную почту и 2 тысячи бумажных писем. Среди претендентов были даже диктанты пользователя шрифтом Брайля.

Победителями стали 16 человек. 15 из них сделали 2 ошибки в диктанте, один человек – 1 ошибку, а львовянка Кристина Гоянюк написала его идеально, не сделав ни одной ошибки.

Львовянка пишет радиодиктанты уже 20 лет подряд

74-летняя врач-бактериолог рассказала, что пишет радиодиктанты уже 20 лет подряд.

В этом году радиодиктант пишу 20 раз. И это для меня праздник! В этот день я выключаю все телефоны, настраиваю диктофон для записи радиодиктанта и жду этот торжественный момент. Затем проверяю написанный текст и внимательно слушаю интонацию диктора. Много раз мне везло и я писала диктант без ошибок,

– написала в своем письме львовянка.

Гоянюк добавила, что любовь к украинскому языку ей привил отец, который преподавал украинский язык и литературу.

Чем наградили победителей радиодиктанта

Украинский поэт и основатель издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Иван Малкович предоставил 17 книг для победителей. Победительница, которая не допустила ни одной ошибки, получит "Антологию украинской поэзии", а остальные – "Избранное" Лины Костенко.

К сожалению, работы, написанные шрифтом Брайля, были с ошибками. Однако для незрячих детей из Харькова, которые принимали участие в радиодиктанте, "Украинсое радио" также подготовило подарки – диски с аудиокнигами.