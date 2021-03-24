Львовянка отравилась угарным газом из-за печки
Во Львове женщина отравилась угарным газом / 24 канал
Во Львове 23 марта 75-летняя женщина попала в больницу из-за отравления угарным газом. Всего с начала года в городе зафиксировали 20 случаев, в результате которых пострадали 47 человек.
Источник:Львівська міськрада
В мэрии призывают львовян быть осмотрительными. Ведь в городе в течение нескольких месяцев от отравления угарным газом погибли 2 человека.
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Женщина отравилась угарным газом через печку
- Около 18:00 в квартире на улице Виденской 75-летняя женщина отравилась угарным газом.
- Медики отвезли ее в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
- Квартира пострадавшей оборудована газовой печкой, ПГ-4 и газовой колонкой.
- Поэтому аварийная бригада ПАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в печку.
- Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают.
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Как избежать отравления угарным газом
- Специалисты отмечают, что основным требованием для избежания отравления угарным газом является приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате установлены приборы для отопления, то воздух должен поступать через окна, дверь и вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочищен.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении установлены приборы с дымоводом в дымоход (котлы, колонки и т. п), нужно тщательно следить за чистотой дымохода.
- Ни в коем случае в таких помещениях не должны быть электрические вентиляторы.
- Если одно из этих правил не соблюдено, то в помещении начинает образовываться угарный газ, что может привести к трагедии.
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