Во Львове 23 марта 75-летняя женщина попала в больницу из-за отравления угарным газом. Всего с начала года в городе зафиксировали 20 случаев, в результате которых пострадали 47 человек.

В мэрии призывают львовян быть осмотрительными. Ведь в городе в течение нескольких месяцев от отравления угарным газом погибли 2 человека. Читайте также На Львовщине увеличилось количество случаев продажи фальшивых ПЦР-тестов Женщина отравилась угарным газом через печку Около 18:00 в квартире на улице Виденской 75-летняя женщина отравилась угарным газом.

Медики отвезли ее в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Квартира пострадавшей оборудована газовой печкой, ПГ-4 и газовой колонкой.

Поэтому аварийная бригада ПАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в печку.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают. Важно! Газ взрывоопасен, поэтому малейшее нарушение правил может привести к трагедии – взрыву, пожару и отравлению. Во время всех несчастных случаев, связанных с газом, следует позвонить в одну из городских служб: скорую помощь – 103, пожарная – 101, газовую – 104 или в полицию – 102. Любая из этих служб сообщит остальным, и все они прибудут на место происшествия. Интересно Львов в красной зоне: какие ограничения будут действовать в городе Как избежать отравления угарным газом Специалисты отмечают, что основным требованием для избежания отравления угарным газом является приток свежего воздуха в помещение.

Если в комнате установлены приборы для отопления, то воздух должен поступать через окна, дверь и вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочищен.

Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.

Если в помещении установлены приборы с дымоводом в дымоход (котлы, колонки и т. п), нужно тщательно следить за чистотой дымохода.

Ни в коем случае в таких помещениях не должны быть электрические вентиляторы.

Если одно из этих правил не соблюдено, то в помещении начинает образовываться угарный газ, что может привести к трагедии.

Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС