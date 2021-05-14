Львовянка спросила у языкового защитника и активиста Святослава Латинского, как она могла бы помочь в борьбе за украинский язык. Он посоветовал начать с написания писем известным импортерам.
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Шампуни Head&Shoulders начали подписывать на украинском языке
Литинский рассказал, что львовянка Анастасия Чайковская написала десятки обращений в "Procter & Gamble Украина". Поэтому известный бренд шампуней Head & Shoulders начал подписывать свои товары на украинском языке.
Мне написала Настя Чайковская: "Привет, как я могу помочь с украинским языком?". Я посоветовал начать с написания писем импортерам в том числе и Head&Shoulders. Настя активно включилась в работу – прислала десятки писем,
– отметил активист.
По его словам, спустя почти 8 месяцев на полках магазинов появились шампуни с украинскими надписями. Однако Литинский подчеркнул, что не только обращение львовянки вызвали этот результат. Ведь к этому приложилось много людей, которые также писали подобные письма.
Активист призвал каждого зайти в свою ванную комнату и посмотреть на надписи на упаковках. После можно написать заказное письмо импортеру, так как упаковки с украинским языком намного удобнее.
Львовянка написала десятки обращений / Фото "Твоє місто"
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Коротко о Святославе Латинском
- Львовский общественный деятель Святослав Литинский инициировал и выиграл много судебных дел по использованию украинского языка.
- В частности, они касались маркировки бытовой и электронной техники, а также перевода сайтов.
- Кроме этого, активист был первым украинцем, получившим внутренний паспорт без русскоязычной страницы.
- Литинский добился отмены в Одессе решения о провозглашении русского языка как регионального, действовавшего в городе с 2012 года.
- Также по его иску сайт ALLO перевели на украинский язык.