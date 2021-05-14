Львовянка спросила у языкового защитника и активиста Святослава Латинского, как она могла бы помочь в борьбе за украинский язык. Он посоветовал начать с написания писем известным импортерам.

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Шампуни Head&Shoulders начали подписывать на украинском языке

Литинский рассказал, что львовянка Анастасия Чайковская написала десятки обращений в "Procter & Gamble Украина". Поэтому известный бренд шампуней Head & Shoulders начал подписывать свои товары на украинском языке.

Мне написала Настя Чайковская: "Привет, как я могу помочь с украинским языком?". Я посоветовал начать с написания писем импортерам в том числе и Head&Shoulders. Настя активно включилась в работу – прислала десятки писем,

– отметил активист.

По его словам, спустя почти 8 месяцев на полках магазинов появились шампуни с украинскими надписями. Однако Литинский подчеркнул, что не только обращение львовянки вызвали этот результат. Ведь к этому приложилось много людей, которые также писали подобные письма.

Активист призвал каждого зайти в свою ванную комнату и посмотреть на надписи на упаковках. После можно написать заказное письмо импортеру, так как упаковки с украинским языком намного удобнее.



Львовянка написала десятки обращений / Фото "Твоє місто"

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