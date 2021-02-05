Дрогобычский горрайонный суд признал виновными 4 работников местного РЭС в гибели 10-летнего Марка Василенко. Каждому из них присудили по 5 лет тюрьмы. Также родители мальчика отсудили у "Львовоблэнерго" более 10 миллионов гривен.

Мальчик 13 июня 2018 года шел на тренировку по футболу. Он перешел через реку по металлическим трубам и погиб от поражения электрическим током.

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Как погиб мальчик

Мальчик, спеша на тренировку, переходил реку по 2 металлическим трубам, внутри которых были спрятаны силовые кабели.

Эти трубы местные жители часто использовали как мостик.

Ребенок задел электрический кабель.

Мальчика ударило током и он погиб.

Родители рассказали, что этим "мостиком" школьник ранее не пользовался. Поэтому, вероятно, в этот день он сделал это, потому что очень спешил на тренировку.

Виновными в смерти ребенка признали 2 электромонтеров, мастера производственного участка и главного инженера Дрогобычской РЭС "Львовоблэнерго".

Ни один из сотрудников во время судебных заседаний не признал своей вины.

Дрогобычскую РЭС просили провести проверку "мостика"

За месяц до трагедии, 15 мая, руководство детсада №2 "Калинка", который расположен рядом с рекой, обратилось в Дрогобычскую РЭС с просьбой провести проверку. В детском саду заявляли, что один из металлических футляров был поврежден – там были обнаженные электрические провода.

Мастер Дрогобычской РЭС через 2 дня после обращения руководства детсада выезжал на место происшествия. Он не увидел обнаженных электрических проводов, но заметил, что один из металлических футляров был прогнут. Мужчина осматривал кабельную линию около 5 минут и не общался с работниками детского сада.

На следующий день на совещании мастер рассказал, что нужно укрепить футляр кабельной линии. Свою вину в смерти ребенка он не признал, поскольку, по его словам, у него не было материалов для проведения ремонта футляра и все ремонтные работы он осуществляет только после команды главного инженера.

Главный инженер Дрогобычской РЭС рассказал в суде, что получил письмо от детсада об аварийной ситуации. Он сразу направил его копию мастеру РЭС, чтобы тот осмотрел кабельную линию. Однако главный инженер отметил, что на совещании мастер доложил, что аварийной ситуации не обнаружил. Мужчина утверждал, что из доклада он понимал, что сгиб трубы был обычным дефектом, который надо в настоящее время устранить. К реке он не выезжал, поэтому не знал, что по трубам кабельных линий ходят люди.

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На "мостике" ударило током не только мальчика

За несколько дней до трагедии, 9 июня 2018 года, в Дрогобычскую РЭС поступило сообщение, что человека ударило током, когда он переходил реку.

На место направили электромонтеров оперативно-выездной бригады.

Там мужчины увидели, что одна из труб – сломана, а в трещине виден обнаженный кабель.

После проверки электричества выключили кабельную линию, которая была в аварийном состоянии.

Однако они все же оставили под напряжением поврежденную линию. Именно из-за нее погиб школьник.

Электромонтеры заявили, что на кабельных линиях над рекой не было отметок, поэтому они ошибочно обесточили не ту линию.

Какой приговор вынес суд

Судья Дрогобычского горрайонного суда Орест Крамар, исследовав материалы дела, признал 2 электромонтеров, мастера производственного участка и главного инженера Дрогобычской РЭС виновными в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель человека. Им присудили по 5 лет за решеткой.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск родителей мальчика к "Львовоблэнерго" и обязал компанию выплатить 10 миллионов гривен моральной компенсации и 100 тысяч гривен материального ущерба. На приговор суда еще может быть подана апелляция.