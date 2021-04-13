На Львовщине довольно тревожная ситуация с коронавирусом. Показатели заболеваемости пока не позволяют области выйти из красной карантинной зоны.

Загруженность больниц области остается на достаточно высоком уровне. В медучреждения продолжают попадать молодые люди без сопутствующих заболеваний.

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Львовщина не готова выходить из красной зоны

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что в области ситуация с коронавирусом является достаточно напряженной, но контролируемой.

За медицинской помощью обращаются и нуждаются в госпитализации пациенты достаточно молодого возраста – от 35 лет и старше, которые абсолютно не имеют сопутствующих патологий. Они имеют течение коронавирусной болезни средней степени тяжести, а также присутствуют тяжелые пневмонии,

– отметил чиновник.

Чемерис добавил, что Львовщина имеет достаточно высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Поэтому область пока не готова выйти из красной карантинной зоны.

"Решение об ослаблении карантина принимает только государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Сейчас динамика является стабильной, но говорить о том, что заболеваемость идет на спад и в ближайшее время мы выйдем из красной зоны, точно не приходится", – подытожил чиновник.

Обратите внимание! Решение об отмене красного уровня эпидемопасности принимают лишь тогда, когда более 5 дней подряд в регионе уменьшаются показатели заболеваемости

Коротко о ситуации с коронавирусом на Львовщине

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 118 тысяч человек. К сожалению, 2 898 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 86,75 тысячи человек выздоровели.

Лабораторные центры 12 апреля провели 2113 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 838 человек.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта Львовская область перешла в красную зону.

Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

В свою очередь, во Львове из-за сложной ситуации с коронавирусом решили продлить локдаун до 19 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала