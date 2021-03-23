Львовщина с 25 марта переходит в красную карантинную зону. Поэтому в области начинают действовать ограничения, предусмотренные для наивысшего уровня эпидемиологии.

По данным Минздрава, Львовская область 23 марта перешла в Красную карантинную зону. Количество больных коронавирусом в области продолжает неуклонно расти.

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Карантинные ограничения ужесточат с 25 марта

На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. В некоторые дни COVID-19 обнаруживали у более тысячи жителей области.

Министр Олег Немчинов рассказал, что 23 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили с 25 марта установить красный уровень эпидемопасности на территории Львовской области. Поэтому на Львовщине начнут действовать ограничения, предусмотренные для красной зоны.

Какие ограничения действуют в красной зоне

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет проведения массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать по привычному режиму;

в то же время правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

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Коротко о ситуации с коронавирусом на Львовщине

Лабораторные центры Львовщины 22 марта обнаружили COVID-19 у 995 человек.

Медики направили на самоизоляцию 1 246 больных, а 314 пациентов госпитализировали.

Сейчас в реанимациях больниц области находятся 220 человек, 56 из которых – подключены к аппаратам ИВЛ.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, в области продлили локдаун до 6 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала