По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, также вскоре на Львовщину приедет партия вакцины Pfizer. Область ожидает получить 18 тысяч доз препарата.

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Львовщина получила партию вакцины Coronavac

На Львовщину 25 мая прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Coronavac. Область получила 16,08 тысячи доз препарата.

Ею будут вакцинировать работников санаторно-курортных учреждений, прокуратуры, спецсвязи и сферы топливно-энергетического комплекса, а также лиц из листа ожидания портала "Дия" и приложения "Дия",

– рассказал Козицкий.

По словам председателя ЛОГА, область также ожидает более 18 тысяч доз вакцины Pfizer. Ею будут прививать работников учебных заведений всех форм собственности и уровней аккредитации.

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Коротко о вакцинации во Львовской области

Жителям Львовщины делают прививки вакцинами CoronaVac, Pfizer, Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и Astra Zeneca-SKBio.

Китайским препаратом CoronaVac вакцинируют педагогов, которые вовлечены в работу на ВНО-2021, маломобильные группы населения и людей, которые за ними ухаживают.

вакцинируют педагогов, которые вовлечены в работу на ВНО-2021, маломобильные группы населения и людей, которые за ними ухаживают. Американской вакциной Pfizer делают прививки обитателям и персоналу домов престарелых, чрезвычайникам и пограничникам.

делают прививки обитателям и персоналу домов престарелых, чрезвычайникам и пограничникам. В свою очередь, все остальные категории населения вакцинируют индийским препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и Astra Zeneca-SKBio, который изготавливают в Южной Корее. Эти вакцины идентичны по составу и взаимозаменяемы.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала