Львовщина получила очередную партию Pfizer: за сутки провакцинировали рекордное количество людей

На Львовщину 1 июля поступила очередная партия вакцины Pfizer-BioNTech. Область получила более 5,5 тысячи доз препарата. За сутки на Львовщине провакцинировали почти 5,9 тысячи человек.

Вакцину Pfizer-BioNTech нужно вводить дважды. Ее эффективность составляет 95%.

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На Львовщину прибыла очередная партия препарата Pfizer

В область поступила еще одна партия вакцин Pfizer. Львовщина получила 5 580 доз препарата. Региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут рассказал, что вакцинами из этой партии будут прививать людей, которые уже получили первую дозу.

Эта партия предназначена для второй дозы лиц, которые были вакцинированы ранее, а также для приоритетных категорий, определенных Минздравом Украины. Вакцинация остается единственным действенным средством в борьбе против коронавирусной инфекции,

– отметил Когут.

По его словам, полный цикл прививок предотвращает повторное заражение и тяжелое течение болезни. Всего на Львовщине вакциной Pfizer сделали прививки более 33 тысячам людей.

В области за сутки провакцинировали более 5,8 тысячи человек

Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, которую разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Она находится в списке вакцин для экстренного использования ВОЗ. Для полноценной иммунизации человеку нужно получить 2 дозы с интервалом в 21 день.

По информации лога, на Львовщине 1 июля провакцинировали 5891 человека. Всего прививки сделали более 173,6 тысячи жителей области. Первую дозу препарата получили более 134,42 тысячи людей, а вторую – более 39,18 тысячи людей.

прививки вакциной Covieshield сделали более 38,4 тысячи людей;

Astra Zeneca – более 43,45 тысячи человек;

Coronavac – более тысячи людей 56,11;

Pfizer – более 35,63 тысячи людей.

Чтобы получить прививку от коронавируса, нужно зарегистрироваться в списке ожидания в приложении или портале "Дия". После этого необходимо прийти в любой центр вакцинации и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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Сравнение вакцин от коронавируса / инфографика 24 канала