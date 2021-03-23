Львовщина попала в красную зону: область превысила все показатели
На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом – в области ежедневно выявляют около тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 23 марта Львовская область перешла в красную карантинную зону.
Источник:Минздрав
Львовщина долгое время находилась в оранжевой зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжало неуклонно расти.
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Львовщина перешла в красную зону
В Украине расширили красную карантинную зону, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне находятся Киев и еще 8 областей – Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге обратился к органам местного самоуправления с призывом самостоятельно усиливать карантинные ограничения.
Львовская область сегодня (23 марта – 24 канал), по нашим индикаторам, перешла в красный уровень эпидемиологической опасности,
– заявил министр.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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