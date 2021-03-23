На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом – в области ежедневно выявляют около тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Поэтому 23 марта Львовская область перешла в красную карантинную зону.

Львовщина долгое время находилась в оранжевой зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжало неуклонно расти.

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Львовщина перешла в красную зону

В Украине расширили красную карантинную зону, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне находятся Киев и еще 8 областей – Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге обратился к органам местного самоуправления с призывом самостоятельно усиливать карантинные ограничения.

Львовская область сегодня (23 марта – 24 канал), по нашим индикаторам, перешла в красный уровень эпидемиологической опасности,

– заявил министр.

Обратите внимание! На Львовщине 22 марта коронавирус обнаружили у 995 человек. 314 пациентов госпитализировали, а на самоизоляцию направили 1 246 больных. Сейчас в реанимации больниц области находятся 220 человек, 56 из которых – подключены к аппаратам ИВЛ.