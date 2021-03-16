Ситуация с коронавирусом во Львове ухудшается – количество больных растет. Из-за этого в городском совете готовятся к усилению карантина.

Если динамика заболеваемости не изменится, то введут жесткие ограничения. Об этом сообщил Иван Собко, заместитель председателя Львовской ОГА во время брифинга относительно эпидситуации на Львовщине.

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Вероятность 90%

Он уверен на 90%, что регион в ближайшее время окажется в красной зоне.

Ежедневно госпитализируют 200 – 260 пациентов. В больницы попадают вдвое больше пациентов, чем выписывают. В таком случае мы скоро будем иметь заполненность коек больше 65% и сразу попадем в красную зону,

– отметил он.

Отметим, что о введении красной карантинной зоны на Львовщине на прошлой неделе заявлял Максим Степанов. Тогда ситуация с заболеваемостью в регионе была лучше – заполненность коек приближалась к 50%.

Важно! За прошедшие сутки, 15 марта, на Львовщине зафиксировали более 1 тысячи случаев COVID-19. Это новый антирекорд области.

Что уже ввели во Львове

Обучение для 5-11 классов проводят дистанционно.

Закрыты ночные клубы.

Организовали дополнительные койки для ковидных больных.



Карантинные зоны в Украине / Инфографика 24 канала