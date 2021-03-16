Львовщина катится в красную зону: вероятность 90%
Ситуация с коронавирусом во Львове ухудшается – количество больных растет. Из-за этого в городском совете готовятся к усилению карантина.
Источник:фейсбук ЛОГА
Если динамика заболеваемости не изменится, то введут жесткие ограничения. Об этом сообщил Иван Собко, заместитель председателя Львовской ОГА во время брифинга относительно эпидситуации на Львовщине.
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Вероятность 90%
Он уверен на 90%, что регион в ближайшее время окажется в красной зоне.
Ежедневно госпитализируют 200 – 260 пациентов. В больницы попадают вдвое больше пациентов, чем выписывают. В таком случае мы скоро будем иметь заполненность коек больше 65% и сразу попадем в красную зону,
– отметил он.
Отметим, что о введении красной карантинной зоны на Львовщине на прошлой неделе заявлял Максим Степанов. Тогда ситуация с заболеваемостью в регионе была лучше – заполненность коек приближалась к 50%.
Что уже ввели во Львове
- Обучение для 5-11 классов проводят дистанционно.
- Закрыты ночные клубы.
- Организовали дополнительные койки для ковидных больных.
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