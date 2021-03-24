В Украины 23 марта провакцинировали от коронавируса более 15 тысяч человек. Львовщина оказалась в лидерах по темпам вакцинации, ведь в течение дня прививки получили более тысячи жителей области.

Первый этап вакцинации начался 24 февраля. В Украине в течение месяца прививки получили более 137 тысяч человек.

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Львовщина стала одним из лидеров по темпам вакцинации

Во Львовской области 23 марта первый дозу вакцины от коронавируса получили 1055 человек. Больше всего прививок сделали в Киеве – 1 330. В целом вакцинацию проводили 179 мобильных бригад по иммунизации и 341 пункт прививки. В лист ожидания на первую дозу вакцины от коронавируса записались более 331 тысяч человек.

По информации Львовского горсовета, 23 марта во Львове прививки от коронавируса получили 410 человек, 40 из которых – пожилые люди. В городе в течение дня вакцинировали работников городских, областных и частных медучреждений, общественных деятелей и людей старше 80 лет.

Кому во Львове сделали прививки от коронавируса:

152 медикам городских медучреждений,

68 медикам областных медучреждений,

136 медикам частных медучреждений,

14 общественным деятелям,

40 пенсионерам в возрасте от 80 лет.

В целом первую прививку от коронавируса во Львове получили 3809 человек:

специалисты медучреждений: 864 – городских, 1890 – областных и 951 – частных,

64 общественных деятеля;

40 человек старше 80 лет.

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Коротко о вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Прививки украинцам делают вакциной Covishield, которую изготавливают в Индии в Serum Institute.

Чтобы популяризировать вакцинацию, с 1 марта остатки вакцины от коронавируса позволили использовать для прививки общественных деятелей.

10 марта Львовский областной центр общественного здоровья запустил электронную форму для регистрации публичных лиц на прививку.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала