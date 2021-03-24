Львовщина стала одним из лидеров по темпам вакцинации от COVID-19
В Украины 23 марта провакцинировали от коронавируса более 15 тысяч человек. Львовщина оказалась в лидерах по темпам вакцинации, ведь в течение дня прививки получили более тысячи жителей области.
Источник:Минздрав
Первый этап вакцинации начался 24 февраля. В Украине в течение месяца прививки получили более 137 тысяч человек.
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Львовщина стала одним из лидеров по темпам вакцинации
Во Львовской области 23 марта первый дозу вакцины от коронавируса получили 1055 человек. Больше всего прививок сделали в Киеве – 1 330. В целом вакцинацию проводили 179 мобильных бригад по иммунизации и 341 пункт прививки. В лист ожидания на первую дозу вакцины от коронавируса записались более 331 тысяч человек.
По информации Львовского горсовета, 23 марта во Львове прививки от коронавируса получили 410 человек, 40 из которых – пожилые люди. В городе в течение дня вакцинировали работников городских, областных и частных медучреждений, общественных деятелей и людей старше 80 лет.
Кому во Львове сделали прививки от коронавируса:
- 152 медикам городских медучреждений,
- 68 медикам областных медучреждений,
- 136 медикам частных медучреждений,
- 14 общественным деятелям,
- 40 пенсионерам в возрасте от 80 лет.
В целом первую прививку от коронавируса во Львове получили 3809 человек:
- специалисты медучреждений: 864 – городских, 1890 – областных и 951 – частных,
- 64 общественных деятеля;
- 40 человек старше 80 лет.
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Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля.
- Прививки украинцам делают вакциной Covishield, которую изготавливают в Индии в Serum Institute.
- Чтобы популяризировать вакцинацию, с 1 марта остатки вакцины от коронавируса позволили использовать для прививки общественных деятелей.
- 10 марта Львовский областной центр общественного здоровья запустил электронную форму для регистрации публичных лиц на прививку.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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