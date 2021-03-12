Львовщина уверенно движется к красной зоне, – Степанов
Максим Степанов заявил, что Львовская область приближается к красной зоне карантина. В регионе сейчас занято более 50% коек.
Источник:Укринформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация на Львовщине вызывает беспокойство.
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На сегодня область уверенно движется к красному уровня эпидбезопасности. Я считаю, что можно попытаться этого не допустить,
– заявил Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что органы местного самоуправления могут ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19. Это помогло бы избежать региону красной зоны.
По словам Степанова, 48% зараженных – жители Львова. Глава Минздрава отметил, что уже разговаривал об этом с мэром Львова Андреем Садовым.
Что происходит с COVID-19 во Львове
- 11 марта Львовский городской совет принял решение выделить 18 миллионов гривен на дополнительные койки для больных COVID-19.
- По состоянию на 11 марта, во львовских медучреждениях находились 545 человек с пневмонией, у 438 из них подтвердили коронавирус.
- За сутки 11 марта на Львовщине зафиксировали 704 случая новых заражений коронавирусом.
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