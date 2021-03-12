Максим Степанов заявил, что Львовская область приближается к красной зоне карантина. В регионе сейчас занято более 50% коек.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация на Львовщине вызывает беспокойство.

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На сегодня область уверенно движется к красному уровня эпидбезопасности. Я считаю, что можно попытаться этого не допустить,

– заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что органы местного самоуправления могут ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19. Это помогло бы избежать региону красной зоны.

По словам Степанова, 48% зараженных – жители Львова. Глава Минздрава отметил, что уже разговаривал об этом с мэром Львова Андреем Садовым.

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