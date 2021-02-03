На Львовщине на трассе Киев – Чоп 2 февраля грузовик Volvo сбил женщину. Пострадавшая получила травмы несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте аварии.

Источник: полиция Львовщины

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшей.

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Как грузовик сбил женщину

Около 20:30 на трассе Киев – Чоп возле села Пасеки-Зубрицкие 50-летний водитель, житель Закарпатья, управляя грузовиком Volvo, сбил женщину.

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

Женщина возрастом около 35 – 40 лет шла по обочине.

В результате ДТП она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью и скончалась на месте аварии.

Ее личность устанавливают правоохранители.



Авария произошла около 20:30 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Обратите внимание! Водители должны быть внимательными и осторожными на дороге в темное время суток. Пешеходы в свою очередь должны использовать светоотражатели на одежде – это сделает их более заметными на дороге.

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины