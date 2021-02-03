На Львовщине грузовик насмерть сбил женщину: фото
На Львовщине на трассе Киев – Чоп 2 февраля грузовик Volvo сбил женщину. Пострадавшая получила травмы несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте аварии.
Источник: полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшей.
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Как грузовик сбил женщину
- Около 20:30 на трассе Киев – Чоп возле села Пасеки-Зубрицкие 50-летний водитель, житель Закарпатья, управляя грузовиком Volvo, сбил женщину.
- ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.
- Женщина возрастом около 35 – 40 лет шла по обочине.
- В результате ДТП она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью и скончалась на месте аварии.
- Ее личность устанавливают правоохранители.
Авария произошла около 20:30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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