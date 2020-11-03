В Яворовском районе Львовщины 3 ноября в жилом доме произошел взрыв газа. 84-летний мужчина, который был в то время дома, получил ожоги. Его в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Взрыв произошел в кирпичном доме в селе Страдч около 11 часов утра. Об этом инциденте спасателей оповестили местные жители. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился взрыв

Сообщение о взрыве на улице Лесной поступило спасателям около 11 часов утра.

Не теряя времени, сотрудники ГСЧС выехали на место вызова.

Там они увидели, что в результате взрыва пожар не начался.

Однако окна и крыша дома были повреждены.

Взрыв произошел около 11 часов утра / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в результате взрыва

84-летний владелец дома получил травму от взрыва и ожоги. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Взрыв газа повредил 80 квадратных метров крыши, вещи хозяина и окна.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В результате взрыва пострадал владелец дома / Фото ГСЧС Львовщины

Причину взрыва устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины