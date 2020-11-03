На Львовщине в Жидачевском районе 3 ноября загорелся частный деревянный дом. В результате пожара погибла 79-летняя пенсионерка.

Пожар произошел в селе Журавно на улице Рея около полуночи. В ГСЧС позвонили соседи и рассказали о возгорании дома. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как тушили пожар

Когда спасатели приехали на место вызова, огонь уже охватил крышу дома.

Сотрудники ГСЧС, не теряя ни минуты, начали тушить пожар.

Огонь локализовали около 1:14. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в 2:25.

К ликвидации пламени присоединились 6 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники.



Пожар случился около полуночи / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в пожаре

На месте пожарища пожарные нашли тело владелицы дома — 79-летней местной жительницы. Также огонь уничтожил 50 квадратных метров крыши и вещи на площади 30 квадратных метров. Однако спасателям удалось спасти большую часть дома.

Сейчас причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.



Правоохранители расследуют причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины