На Львовщине на трассе Киев – Чоп 3 декабря произошло ужасное ДТП – столкнулись Mercedes Sprinter и Opel Omega. В результате аварии оба водителя сильно травмировались. Их отвезли в больницу.

Авария произошла около часа ночи возле поселка Олесько Бугского района. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

ДТП произошло ночью 3 декабря. Недалеко от поселка Олесько на трассе Киев – Чоп столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Opel Omega.

За рулем Mercedes находился 36-летний житель Ровно, а автомобилем Opel управлял его сверстник – житель села Красное.

В результате столкновения оба водителя сильно травмировались.

Медики отвезли их в больницу.



Авария произошла около 1:00 на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.



Столкнулись Mercedes Sprinter и Opel Omega / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины