На Львовщине водитель Kia насмерть сбил мужчину: фото
На трассе Львов – Тернополь 4 апреля произошло ДТП – водитель автомобиля Kia Magentis сбил 52-летнего мужчину. В результате аварии пешеход погиб на месте.
Источник:полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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Как произошло ДТП
- Авария произошла около 22:00 на трассе вблизи села Плугов Золочевского района.
- Правоохранители установили, что водитель автомобиля Kia Magentis, 37-летний житель Херсонской области, сбил 52-летнего жителя Тернополя.
- Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он погиб на месте происшествия.
Авария произошла около 22:00 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
Водителю грозит до 8 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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