На трассе Львов – Тернополь 4 апреля произошло ДТП – водитель автомобиля Kia Magentis сбил 52-летнего мужчину. В результате аварии пешеход погиб на месте.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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Как произошло ДТП

Авария произошла около 22:00 на трассе вблизи села Плугов Золочевского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Kia Magentis, 37-летний житель Херсонской области, сбил 52-летнего жителя Тернополя.

Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он погиб на месте происшествия.

Важно! Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах в темное время суток. Водители должны соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Пешеходам, в свою очередь, следует быть внимательными и иметь на одежде светоотражающие элементы.



Авария произошла около 22:00 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.



Водителю грозит до 8 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины