В Жовковском районе Львовщины ночью 4 ноября случился пожар. Чрезвычайники тушили огонь более 3 часов.

Пожар произошел около часа ночи в селе Каменная Гора. Загорелся жилой кирпичный дом. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как произошел пожар

Обеспокоенные местные жители позвонили пожарным около 00:56.

Они рассказали, что в селе Каменная Гора загорелся кирпичный дом.

На борьбу с огнем выехали сотрудники ГСЧС из соседних сел Магеров и Добросин.

Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели, что огонь уже распространился на деревянные конструкции крыши.

Спасатели локализовали пожар в 2:20.

Однако полностью преодолели огонь удалось около 4 часов утра.

Дом в селе Каменная Гора загорелся ночью / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в результате пожара

К ликвидации пожара присоединились 6 спасателей и 3 единицы спецтехники. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь уничтожил 2 комнаты дома, 50 квадратных метров перекрытия и всю крышу.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара

Правоохранители выясняют причину возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины