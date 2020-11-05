На Львовщине водитель Nissan въехал в дерево и погиб: фото
В Пустомытовском районе Львовщины 4 ноября 44-летний водитель Nissan X-Trail не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина погиб на месте аварии.
ДТП произошло в селе Горбачи около 21:20. Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- На трассе Львов – Пустомыты – Меденичи 44-летний житель села Горбачи не справился с управлением автомобиля Nissan.
- Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
- Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.
Мужчина погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины
Правоохранители расследуют причину аварии
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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