В Пустомытовском районе Львовщины 4 ноября 44-летний водитель Nissan X-Trail не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина погиб на месте аварии.

ДТП произошло в селе Горбачи около 21:20. Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине водитель Suzuki насмерть сбил велосипедиста: фото Как произошло ДТП На трассе Львов – Пустомыты – Меденичи 44-летний житель села Горбачи не справился с управлением автомобиля Nissan.

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.

Мужчина погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины Правоохранители расследуют причину аварии Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины