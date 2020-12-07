На Львовщине в Жидачевском районе 6 декабря произошло ужасное ДТП – столкнулись Renault Duster и Renault Trafic. В результате аварии пострадали три человека.

Авария произошла на дороге Девятники – Ходоров около 21:00. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Около 21:00 на дороге Девятники – Ходоров столкнулись 2 Renault.

За рулем Renault Duster находился 53-летний житель Жидачевского района, а автомобилем Renault Trafic управлял 38-летний житель Ходорова.

В результате аварии травмировались оба водителя. Также получила травмы 32-летняя пассажирка Renault Trafic

Авария произошла около 21: 00 / Фото полиции Львовщины

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.

В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото полиции Львовщины