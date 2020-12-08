На Львовщине мощный взрыв газа разрушил дом: фото
В Бусском районе Львовской области 8 декабря в кирпичном доме произошел взрыв газа. Владелец поджигал газовую плиту, когда газ внезапно вспыхнул и разрушил дом.
Инцидент произошел около 10:50 в селе Красное. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как произошел взрыв газа
- Сообщение о взрыве газа в Красном поступило чрезвычайникам около 10:50.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- Там они увидели, что взрыв полностью разрушил кирпичную летнюю кухню.
- Пожарные выяснили, что, когда 86-летний мужчина поджигал огонь на газовой плите, газ внезапно вспыхнул и разнес здание.
Смотрите фото, как взрыв газа разрушил дом / Фото ГСЧС Львовщины
Пострадавшего в результате взрыва
В результате взрыва газа рухнули стены кирпичной летней кухни размером 10 на 5 метров.
Также пострадал владелец дома. Медики увезли его в Бусскую центральную районную больницу для медосмотра.
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