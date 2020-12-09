В Старосамборском районе Львовщины 8 декабря случился сокрушительный пожар в деревянном доме. Работники МЧС тушили огонь около двух часов.

Пожар произошел в селе Старява около 19:08. Загорелась деревянная летняя кухня. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Сообщение о пожаре в селе Старява поступило спасателям около 19:08.

Не теряя ни минуты, работники МЧС выехали на место вызова.

Там они увидели, что огонь быстро распространился по деревянным конструкциям крыши летней кухни и полностью охватил здание.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, который был расположен рядом.

Работники МЧС локализовали пожар в 20:19, а полностью ликвидировать огонь удалось в 20:59.



Пожар возник около 19:08 / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 40 квадратных метров и вещи хозяев. Также в результате пожара повредились стены летней кухни площадью 24 квадратных метра. Однако в ГСЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 3 спасателей и 1 единицу спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.