На Львовщине дотла сгорел мебельный цех: фото пожарища
На Львовщине 9 февраля произошел пожар в мебельном цехе. В результате возгорания никто из людей не травмировался, однако помещение существенно пострадало.
Источник:ГСЧС Львовской области
Пожар произошел около 00:35 в селе Новый Милятин Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как случился пожар
- Около 00:35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе в селе Новый Милятин.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- На момент прибытия пожарных из-под крыши здания уже выбивались языки пламени.
- Из-за сильного задымления пожарные работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
- МЧС локализовали пожар в 2:09, а в 2:23 – полностью его потушили.
Пожар возник около 00: 35 / Фото ГСЧС Львовской области
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил крышу здания на площади 100 квадратных метров и перекрытия на площади 30 квадратных метров. Однако в ГСЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 4 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняют правоохранители.
В результате пожара никто из людей не пострадал / Фото ГСЧС Львовской области
Полиция проводит расследование / Фото ГСЧС Львовской области
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