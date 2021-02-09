На Львовщине 9 февраля произошел пожар в мебельном цехе. В результате возгорания никто из людей не травмировался, однако помещение существенно пострадало.

Пожар произошел около 00:35 в селе Новый Милятин Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как случился пожар

Около 00:35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе в селе Новый Милятин.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

На момент прибытия пожарных из-под крыши здания уже выбивались языки пламени.

Из-за сильного задымления пожарные работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

МЧС локализовали пожар в 2:09, а в 2:23 – полностью его потушили.



Пожар возник около 00: 35 / Фото ГСЧС Львовской области

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь уничтожил крышу здания на площади 100 квадратных метров и перекрытия на площади 30 квадратных метров. Однако в ГСЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 4 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняют правоохранители.



В результате пожара никто из людей не пострадал / Фото ГСЧС Львовской области



Полиция проводит расследование / Фото ГСЧС Львовской области