На Львовщине будет располагаться медицинский вертолет. Он будет обслуживать не только Львовскую область и горные районы, но и ряд регионов Западной Украины.

Спецтранспортом будут перевозить больных в особо тяжелых состояниях и доставлять органы для трансплантации. Об этом заявил руководитель Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.

Актуально В Украине восстанавливают систему аэромедицинской эвакуации: фото, видео

Что известно о медицинском вертолете

Вертолетная база расположена в селе Черляны, вблизи Городка.

В аэромедицинской эвакуации будут работать львовские медики – 6 врачей и 6 фельдшеров.

За подбор медикаментов и оборудование будет отвечать Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

За техническое состояние вертолета – Министерство внутренних дел.

Он будет обслуживать Львов и область, горные регионы, а также все областные центры западной Украины – Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Ужгород.

Также будет обслуживать пациентов в тяжелом состоянии.

Медицинский вертолет / фото Львовский областной Центр экстренной медицинской помощи

На вертолете будут перевозить всех пациентов, оказавшихся в критических ситуациях. Кроме этого, им будут доставлять органы для трансплантации. Если мощные катастрофы или крупные ДТП произойдут в отдаленных горных регионах, то первыми на вызов будут ехать "скорые", которые будут доставлять травмированных в места посадки вертолета,

– добавил Андрей Васько.

Обратите внимание Львовщина попала в красную зону: область превысила все показатели

Что известно об аэромедицинской эвакуации в Украине