На Львовщине с 1 апреля будет работать медицинский вертолет: где он будет базироваться
На Львовщине будет располагаться медицинский вертолет. Он будет обслуживать не только Львовскую область и горные районы, но и ряд регионов Западной Украины.
Источник:"Твоє місто"
Спецтранспортом будут перевозить больных в особо тяжелых состояниях и доставлять органы для трансплантации. Об этом заявил руководитель Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.
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Что известно о медицинском вертолете
- Вертолетная база расположена в селе Черляны, вблизи Городка.
- В аэромедицинской эвакуации будут работать львовские медики – 6 врачей и 6 фельдшеров.
- За подбор медикаментов и оборудование будет отвечать Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
- За техническое состояние вертолета – Министерство внутренних дел.
- Он будет обслуживать Львов и область, горные регионы, а также все областные центры западной Украины – Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Ужгород.
- Также будет обслуживать пациентов в тяжелом состоянии.
Медицинский вертолет / фото Львовский областной Центр экстренной медицинской помощи
На вертолете будут перевозить всех пациентов, оказавшихся в критических ситуациях. Кроме этого, им будут доставлять органы для трансплантации. Если мощные катастрофы или крупные ДТП произойдут в отдаленных горных регионах, то первыми на вызов будут ехать "скорые", которые будут доставлять травмированных в места посадки вертолета,
– добавил Андрей Васько.
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Что известно об аэромедицинской эвакуации в Украине
- 19 марта Кабмин постановил "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине".
- Она предусматривает введение аэромедицинской эвакуации с двумя вертолетными базами – во Львове и Киеве.
- На Львовщине начнет свою работу с 1 апреля В столице – с 1 мая.
- Осуществлять эвакуацию будут вертолетами Airbus Helicopters H145.
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