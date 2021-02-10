На Львовщине сгорела дотла пилорама: фото пожарища
В селе Прислип сгорела пилорама / ГСЧС Львовщины
На Львовщине 10 февраля случился пожар в пилораме. В результате возгорания деревянное здание сгорело дотла. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 00:52 в селе Прислип Самборского района. Пока причины возникновения возгорания на пилораме устанавливают правоохранители.
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Как случился пожар
- Около 00:52 пожарным поступило сообщение о пожаре в деревянной пилораме в селе Прислип.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- Пожарные локализовали пожар в 2:22, а полностью преодолели – в 2:54.
- В результате пожара огонь полностью уничтожил здание, однако никто из людей не пострадал.
- К ликвидации пожара привлекли 10 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
- Обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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