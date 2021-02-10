На Львовщине 10 февраля случился пожар в пилораме. В результате возгорания деревянное здание сгорело дотла. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

Пожар произошел около 00:52 в селе Прислип Самборского района. Пока причины возникновения возгорания на пилораме устанавливают правоохранители. К теме Во Львове во время движения загорелись автобус и трамвай: фото и видео Как случился пожар Около 00:52 пожарным поступило сообщение о пожаре в деревянной пилораме в селе Прислип.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

Пожарные локализовали пожар в 2:22, а полностью преодолели – в 2:54.

В результате пожара огонь полностью уничтожил здание, однако никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 10 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара устанавливают правоохранители. Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины