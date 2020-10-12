На Львовщине в Пустомытовском районе 11 октября произошла ужасная авария. Столкнулись грузовики VOLVO и DAF и легковой автомобиль AUDI. В результате ДТП водитель легковушки погиб.

ДТП произошло в селе Чишки на дороге "Киев – Чоп". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как произошла авария

Сообщение об аварии в Чишках МЧС поступило 11 октября около обеда. Когда спасатели приехали на место аварии, они увидели, что ДТП случилось с участием 3 автомобилей – столкнулись грузовики VOLVO и DAF и легковой автомобиль AUDI.

AUDI столкнулась сразу с 2 грузовиками / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в ДТП

В результате аварии 28-летний водитель AUDI получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Его машину зажала одна из фур. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего с помощью гидравлического оборудования. Пострадали ли водители грузовиков в ГСЧС не сообщили.

К ликвидации аварии привлекли 5 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Легковушку зажал один из грузовиков / Фото ГСЧС Львовщины

В результате ДТП водитель AUDI погиб / Фото ГСЧС Львовщины