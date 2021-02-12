На Львовщине несколько дней подряд бушует непогода. В результате ухудшения погодных условий на заснеженных дорогах Львова и области 11 февраля произошло более 90 ДТП.

К счастью, в результате аварий травмировался только 1 человек. Правоохранители призывают водителей быть бдительными на дорогах.

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Состояние аварийности на Львовщине 11 февраля

За сутки 11 февраля на дорогах Львова и области произошла 91 авария.

30 ДТП произошли на дорогах области;

61 авария – во Львове.

В результате ДТП травмировался только один человек. Погибших, к счастью, нет.

Правоохранители составили 90 административных протоколов за "нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – 340 гривен штрафа или лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до года.

Обратите внимание! Ввиду ухудшения погодных условий на Львовщине, водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными и внимательными на дорогах. Это может спасти ваше здоровье и жизнь!



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