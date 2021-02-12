На Львовщине 11 февраля произошло более 90 ДТП из-за непогоды: детали
На Львовщине несколько дней подряд бушует непогода. В результате ухудшения погодных условий на заснеженных дорогах Львова и области 11 февраля произошло более 90 ДТП.
Источник:полиция Львовщины
К счастью, в результате аварий травмировался только 1 человек. Правоохранители призывают водителей быть бдительными на дорогах.
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Состояние аварийности на Львовщине 11 февраля
За сутки 11 февраля на дорогах Львова и области произошла 91 авария.
- 30 ДТП произошли на дорогах области;
- 61 авария – во Львове.
В результате ДТП травмировался только один человек. Погибших, к счастью, нет.
Правоохранители составили 90 административных протоколов за "нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – 340 гривен штрафа или лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до года.
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